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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات مدينة المنصورة الجديدة (صور)

السبت 09/يناير/2021 - 10:27 ص
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
محمد إبراهيم
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قام المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بجولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس ياسر كحلة، معاون رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، وذلك فى إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وبحسب بيان للوزارة، تفقد مسؤولو "الإسكان" خلال جولتهم، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها (جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفة "الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلى - سكن مصر – JANNA - الفيلات).

كما تفقدوا أيضا مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل (المركز الطبى – المدارس - الأسواق التجارية )، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وشدد المهندس محمد رجب على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة ضرورة الالتزام بالبراامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية (197 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، بينما بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية (271 عمارة) أخرى بالمشروع نسبا متقدمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.

وقال المهندس محمد رجب: جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجارٍ تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 93 %، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، حيث من المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل.

وأضاف: جارٍ أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا – و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها نحو 53 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل – و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية، من المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية مارس المقبل).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية المعاملات الدولية نحو 45 %، وكلية الهندسة والحاسبات، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة تنفيذهما 86 % - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وتم الانتهاء من سوقين، وجارٍ الانتهاء من الباقى - مركز صحى،)، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة.
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة

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