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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مفردات «العشق» في معرض فن تشكيلي سعودي الثلاثاء

السبت 09/يناير/2021 - 10:26 ص
معرض فن تشكيلي سعودي
معرض فن تشكيلي سعودي
وكالات
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يفتتح بالعاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل معرض "عشق" للفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي.

ويستمر المعرض، الذي من المقرر أن يفتتحه السفير ضياء الدين بامخرمة سفير جمهورية حيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، ثلاثة أيام ويضم 36 عملا فنيا تدور جميعها في فلك العشق والعشاق والمزج بين عوالم الشعر والمفردات التشكيلية.

وقالت الفنانة أحلام المشهدي، في تصريحات عبر الإنترنت، إن معرض " عشق " هو بمثابة دعوة للإبحار بين مفردات العشق وتحريك القلوب الساكنة، ودعوة لكل عاشق ومحب يعي ويدرك العشق بنعيمه وجحيمه.

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية بالمعرض، تعالج قضايا اجتماعية وعاطفية، مثل "حكايات أدمت قلوب عشاق مازال لديهم بصيص أمل بالرغم من بقايا جروح كامنة في الذاكرة".

ولفتت إلى أن هذا هو المعرض الشخصي الرابع لها بعد ثلاثة معارض أقامتها في الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالرياض عام 2005، واتيليه جدة عام 2014، وجامعة الدمام عام.2015

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