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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بخلاف ترامب.. تعرف على 4 رؤساء لأمريكا رفضوا حضور حفل تنصيب خلفهم

السبت 09/يناير/2021 - 10:25 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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لم يكن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرئيس الوحيد الذى يرفض حضور حفل تنصيب خلفه، فتاريخ الولايات المتحدة ملئ بمثل هذا الواقعة.

ويعد الرئيس ترامب الرئيس الخامس الذى يرفض حضور حفل التنصيب، وقام أحد الرؤساء بتقديم استقالته ورفض حضور حفل تنصيب خلفه.

ونستعرض خلال التقرير التالى أبرز الرؤساء الذين رفضوا حضور التقليد الأمريكى الديقراطى العريق حفل التنصيب.

عام 1801 كان جون أدامز أول رئيس أمريكي رفض حضور حفل تنصيب من فاز عليه بانتخابات حاول فيها أدامز الحصول على ولاية ثانية وخرج مهزوما. مع أن الحفل كان لتنصيب من أصبح موصوفا بأحد أشهر رؤساء الولايات المتحدة وأبرزهم على كل صعيد وهو توماس جيفرسون.

وعام 1829 كرر ابن جون أدامز، الرئيس جون كوينسي ادامز الأمر، ورفض حضور حفل تنصيب أندرو جاكسون.

ثم في عام 1869 قرر الديمقراطي أندرو جونسون، فجأة وباللحظة الأخيرة، عدم حضور تنصيب الجمهوري يوليسيس جرانت الراحل في 1885 ضحية لسرطان في الحنجرة.

ونشبت خلافات كبيرة ومعقدة بين الإثنين، فقد كان جونسون نائبا للرئيس الشهير أبراهام لنكولن، القتيل في 1865 بالرصاص، وتولى المنصب بعد اغتياله ذلك العام، ولأنه كان عنصري المواقف والتوجهات فقد تصدى له جرانت مرارا، خصوصا أن جرانت كان قائدا للجيش الأمريكي آنذاك.

وفى عام 1974 رفض الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون حضور حفل أداء نائبه جيرالد فورد لليمين وتنصيبه بحفل طارئ وسريع بعدما قدم نيكسون استقالته.

وحاليا عام 2020 أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عدم حضور حفل الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الذى من المقرر أن يتولى مهامه كرئيس يوم 20 من الشهر الجارى.

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