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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

130 مليون جنيه خدمات مياه وصرف بدير مواس فى المنيا خلال 2020

السبت 09/يناير/2021 - 10:24 ص
المهندس ياسر الشهاوى
المهندس ياسر الشهاوى
محمد إبراهيم
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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزدير مواس بحوالي 130 مليون جنيه وذلك فى عام 2020.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الشهاوى في بيان للقابضة، أن الخدمات فى قطاع المياه شملت تغيير وإحلال جزء كبير من خطوط المياه لمركز ومدينة دير مواس ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوي للفرع ومنها: "900 متر طولى بأقطار مختلفة لمدنية دير مواس، و5 آلاف متر في أبو خلقه، 3200 متر في قرية الحاج قنديل الشرقية، و8 آلاف متر في نزلة محمود، و2200 متر بأقطار مختلفة في قرية البدرمان، و2500 متر في قرية نزلة سعيد، و550 مترا في قرية طوخ وكفر خزام"، يستفيد منها أكثر من 61 ألف مواطن.

وأوضح انه تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية كل منهم مصدر مستقل بكل قرية.

وعن خدمات الصرف الصحى، أشار إلى أنه جار البدء في أعمال التسليم الابتدائي لمحطة رفع صرف صحي البدرمان ومحطة معالجة البدرمان بطاقة 6000 م3 يوم وتقدر التكلفة بحوالي 110 مليون جنيه، وتخدم حوالي 10 آلاف مواطن.

وقال إنه تم دخول محطة رفع صرف صحي قرية تانوف الخدمة بعد استلامها ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لخدمة قريتي عزبة الحاج قنديل وقرية تانوف وتخدم حوالي 4000 مشترك وعمل وصلات منزلي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

فيما حصلت محطتي مياه الرحمانية ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف للحصول على خدمة شهادة الأدارة الفنية المستدامة (T.S.M) وجار تأهيل وأعداد محطة التل الشرقي للحصول على شهادة الأدارة الفنية المستدامة (T.S.M).

وفيما يخص الشئون التجارية فقد تم تركيب حوالى 6 آلاف عداد ميكانيكي بدلا من المعطل بالإضافة إلى تركيب حوالى 600 عداد مسبق الدفع للنشاط التجاري وتركيب حوالى 300 عداد للمصالح الحكومية وعدد المشتركين الجدد خلال هذا العام حوالى 1850 مشترك جديد.

ونوه إلى تنفيذ وصلات منزلية بتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والاهالي.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى.

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