إحالة رئيسة الوحدة المحلية لقرية مسهلة بالغربية للتحقيق

قرر اللواء أشرف بدران رئيس مدينة السنطة في محافظة الغربية إحالة رئيسة وحدة قروية مسهلة للتحقيق.جاء ذلك بسبب غيابها عن العمل وإهمالها لمنظومة العمل الخاصة بالقرى التابعة لوحدتها المحلية.وأكد "بدران" أنه لا تهاون مع المقصرين فى أداء عملهم مع الاستمرار فى جولات المتابعة الميدانية لمباشرة ملفات النظافة والبيئة بقرى مركز السنطة.