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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تناقش آليات تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى

السبت 09/يناير/2021 - 10:30 ص
الإسكان
الإسكان
الدستور
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الجزار خلال الاجتماع، الترتيبات التى يجرى العمل بها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، بعد ما وافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوجيه بدعوة الشركات والمستثمرين خلال أسبوع للبدء في إبرام عقود الاتفاق معهم تباعًا، لتنفيذ المشروعات التنموية بالاشتراطات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل المستدام للأراضي.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
الإسكان
الإسكان
الإسكان
الإسكان

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