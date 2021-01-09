تجديد حبس المتهمين بترويج «الاستروكس» في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 700 جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.وكانت قد أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "م. م"، "ح. ع" عاطلين، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بالمرج بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.