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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2.97 مليون إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

السبت 09/يناير/2021 - 10:14 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.97 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 79 ألفا و965 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 6686 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.

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