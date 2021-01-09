الأمم المتحدة تهنئ أمير الكويت بتوقيع «بيان العُلا»

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة تهنئة من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على "بيان العُلا" والبيان الختامي للدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن هذا الإنجاز يعزز من دور الوساطة الأساسي لدولة الكويت في المنطقة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وفي وقت سابق، رحبت الأمم المتحدة بـ"بيان العلا" بشأن "التضامن والاستقرار" الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية.وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة "يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.