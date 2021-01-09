سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ54.82 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا ليبلغ 54.82 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 54.71 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت أمس 1.61 دولار ليبلغ 55.99 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.41 دولار لتبلغ 52.24 دولار للبرميل.