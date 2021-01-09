إحالة خادمة وصديقتها متهمتين بتخدير سيدة وسرقتها للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بإحالة خادمة وصديقتها لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتخدير سيدة وسرقتها بالقاهرة الجديدة.وذكر قرار الإحالة أن المتهمتين "هدى. م" خادمة وصديقتها "نيفين. ع" أقروا بارتكابهم جريمة سرقة المجني عليها "إلهام. ش" 63 سنة، بعد تخديرها باستخدام وضع أدوية منوم لها في الطعام، وقاموا بسرقة مبلغ مالي 45 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ27 ألف جنيه، كما أقروا بإخفاء المسروقات بمنزل جدة المتهمة الأولى لحين بيع المصوغات وتقسيم المبالغ عليهن.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام خادمتها بسرقتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة بمساعدة صديقتها وأرشدت عن ما تبقى من المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.