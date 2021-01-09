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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية: غلق وتشميع كافتيريا أسبوعين لتكرارها تقديم الشيشة

السبت 09/يناير/2021 - 10:05 ص
غلق وتشميع كافتيريا
غلق وتشميع كافتيريا
كتب صلاح حسنى
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شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط أكثر من 25 شيشة بكافتيرا بشارع 15 مايو.

ووجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة إسبوعين نظرا لتكرار المخالفة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 20 محضرا ورفع الإشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.

كما تابع المحافظ إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين وارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس.

وقال المحافظ إنه تم خلال الخمسة الأيام الماضية تحرير عدد ٣٣٠٨ محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، مؤكدا على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

وجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس.

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