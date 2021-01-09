جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقه بعد أن نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، وتقيد والدته بالحبال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شقيقين ووفاة أحدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وهروب الآخر.على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو "أ. ر. أ" 41 سنة، مسجاة على ظهرها غارق في دمائه إثر طعنه بسلاحٍ أبيض في الصدر.وبسؤال والدته المدعوة "ع. ال. ال"، ربه منزل، قررت نشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية بين نجلها المتوفى والمتهم شقيقه الأصغر "ي. ر. أ"، 35 سنة، عاطل، بسبب قيام المتوفى بمساعدة شقيقه في شراء مركبة "تروسيكل" فحدثت مشاجرة فيما بينهما، على إثرها تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلًا، وأكدت أن نجلها الصغير قام بتقيدها بالحبال ووضع شريط لاصق على فمها حتى لا تستغيث بالجيران وفر هاربًا.تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.