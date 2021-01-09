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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة من كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 09:56 ص
اللواء محمد شوقي
اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحول نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية وعودته لممارسة مهام عمله بالديوان العام.

وقال السكرتير العام المساعد، في تدورينه له عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

وكانت نتائج المسحة الخاصة بالدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، يوم الرابع من شهر يناير الجاري قد أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وتم خضوعهما للعزلي المنزلي وتنفيذ البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة والسكان.

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