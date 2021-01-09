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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات تبدأ فتح المنافذ الحدودية مع قطر اليوم

السبت 09/يناير/2021 - 09:51 ص
محمد بن راشد
محمد بن راشد
نيفين أشرف
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اعتبارًا من اليوم السبت 9 يناير، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الخارجية الإماراتية خالد عبدالله بالهول، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي وصفه بأنه إنجازًا خليجيًا وعربيًا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وقال بالهول، في بيان له أمس، إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارًا من 9 يناير الجاري.

وأضاف، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن حركة التنقل والتجارة بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.

وقال في مؤتمر صحفي الخميس: "عودة التنقل بين الدول والتجارة، وفق اتفاق العُلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق"، مؤكدًا أن الأزمة لا يمكن أن تكون دائمة.

يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي الثلاثاء الماضي، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

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