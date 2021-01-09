حضور القداسات بالحجز في كنائس سوهاج

كشفت إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس؛ تفاصيل الخدمة والقداسات بكنائس الإيبارشية، مؤكدة إقامة القداسات بكافة كنائس الإيبارشية لجميع أفراد الشعب بنظام الحجز المسبق؛ بالإضافة إلى إقامة قداسين الأحد والجمعة، وقداسا واحدا باقي أيام الأسبوع.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.