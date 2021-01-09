شعراوي: تسليم معدات بـ168 مليون جنيه للمحافظات ضمن منظومة المخلفات الصلبة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تسليم عدد من المحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة لعدد من المحافظات.وأضاف شعراوي، أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق وحضور ممثلين لكل من (وزارة البيئة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكلية الفنية العسكرية، الهيئة العربية للتصنيع، ممثلوا المحافظات)، قامت بتسليم معدات المحطات الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة ومنطقة ناصر بمحافظة بني سويف، وكذا تسليم المحطات الوسيطة المتحركة بمحافظتي الإسماعيلية ودمياط.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة والتي تتكون من 6 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 12 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 37 مليون جنيه.وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم أيضًا تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة ناصر بمحافظة بني سويف والتي تضم 3 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر بالإضافة إلى 6 حاويات سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه، لافتًا إلى تسليم محطتين وسيطتين متحركتين بحي ثاني وثالث بمحافظة الإسماعيلية (3 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاويات سعة 24 م3) بتكلفة 9 ملايين جنيه.وقال شعراوي، إنه تم تسليم محطة وسيطة متحركة بمحافظة دمياط تتكون من (2 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + حاويات سعة 24 م3) بتكلفة 6 ملايين جنيه.وأكد وزير التنمية المحلية أنه كان قد تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.وقال شعراوي، إن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة كانت قد قامت بتسليم معدات عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لمحافظة القاهرة (المقطم، شارع بورسعيد) و4 محطات وسيطة متحركة (3 بمدينة نصر وواحدو بعين شمس)، بإجمالي تكلفة وصلت لنحو 99 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم توفير التدريب اللازم للسائقين من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على المعدات الجديدة الذي يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات وكذا تدريب السائقين على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل.وأضاف، أن المحطات التي تسلمتها محافظة القاهرة تضم المحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم (9 سيارات رينو سعة 45 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 42 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (4 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 8 حاويات سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 21 مليون جنيه.وتابع شعراوى: "كما تضم المحطات للقاهرة أيضًا 3 محطات وسيطة متحركة بمدينة نصر شرق (9 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 18 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 27 مليون جنيه، ومحطة وسيطة متحركة بعين شمس (3 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاويات سعة 24 م3) بتكلفة 9 ملايين جنيه.وتابع وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقي المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها في هذا الشان، مضيفًا أن تلك المعدات سوف تساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.وشدد شعراوي على أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.