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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قضاء أمريكا يوجه تهما لـ53 شخصا في «شغب الكونجرس»

السبت 09/يناير/2021 - 09:44 ص
شغب الكونجرس
شغب الكونجرس
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أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية تهما بحق 13 شخصا شاركوا في تنفيذ أعمال شغب في مبنى الكونجوس يوم الأربعاء الماضي، فيما يواجه 40 آخرون تهما مماثلة أمام المحكمة العليا.

ونقلت وزارة العدل الأمريكية في بيان مساء أمس الجمعة عن المدعي الأمريكي بالوكالة مايكل شيروين "نحن مصممون على التزامنا بمحاسبة أي شخص مسؤول عن هذه الأعمال الاجرامية المشينة".

وأوضحت وزارة العدل في بيانها أنه تم القبض على ما يقرب من 40 شخصا وجهت إليهم المحكمة العليا تهما بارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الدخول غير القانوني لمبنى الكونجرس وانتهاك حظر التجول واستخدام أسلحة نارية.

من جهته قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في بيان مساء أمس الجمعة أن "التهم الموجهة اليوم هي مجرد بداية للجهود المستمرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتدمير الاجرامية اثناء اختراق مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير".

وأكد أن المكتب مستمر في البحث عن الأفراد الذين ربما قاموا بالتحريض أو الترويج للعنف من أي نوع داعيا من يمتلك دليلا ماديا لتقديمه.

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