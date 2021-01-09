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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يدافع عن استراتيجية التطعيم الأوروبية ضد كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 09:55 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استراتيجية التطعيم الأوروبية ضد كورونا في محادثة مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وذكرت مصادر من قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي، مساء أمس الجمعة، عقب محادثات بين ماكرون وميركل أن الرئيس والمستشارة عازمان على متابعة استراتيجية شراء اللقاحات في إطار أوروبي وعلى أساس آلية توزيع سريعة وعادلة.

وأضافت المصادر، أنه بفضل القوة الجماعية يمكن التفاوض بشأن مجموعة متنوعة وآمنة من اللقاحات بكميات كبيرة وبأسعار أفضل.

وذكرت المصادر أن ماكرون تطرق أيضا إلى هذه النقاط في محادثات مساء أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي شاركته هذا الموقف.

وأوضحت المصادر أنهم أكدوا على أهمية وملاءمة استراتيجية شراء اللقاح الأوروبية.

وأضافت المصادر أنه تم التأكيد أيضا على أن التنسيق الأوروبي يجب أن يشمل طلبات شراء اللقاحات ومواقع إنتاجها في أوروبا.

وفي الآونة الأخيرة انتقد سياسيون ألمان أيضا عدم وجود لقاح كافٍ ضد كورونا في أوروبا.

وأعلنت فون دير لاين، أمس، أن الاتحاد الأوروبي أمّن ما يصل إلى 300 مليون جرعة من لقاح كورونا من شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.

ومن المنتظر أن تتوفر 75 مليون جرعة منها بالفعل بحلول الربع الثاني من عام 2021.

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