871 ألفا و63 إصابة بكورونا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 871 ألفا و63 حتى صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و269 حالة.وأشارت البيانات إلى أنه تعافي مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و514 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.