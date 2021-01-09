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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اختناق 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى عام بالهند

السبت 09/يناير/2021 - 09:37 ص
حريق بمستشفى عام
حريق بمستشفى عام بالهند
وكالات
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لفظ 10 أطفال حديثي الولادة أنفاسهم الأخيرة، اليوم السبت، بعد اندلاع حريق فى مستشفى تديرها الحكومة فى غرب الهند، وما يزال هناك 17 طفلا في وحدة العناية بحديثي الولادة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمستشفى الكائن في منطقة بهاندارا العام بولاية مهاراشترا.

وقال راجيش توبي، وزير الصحة بولاية "مهاراشترا"، إن سبعة أطفال ماتوا بسبب الاختناق وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وقال براشانت يوكي، مسؤول الصحة بمنطقة بـ"هاندارا"، إن الممرضات والعاملين تمكنوا من إنقاذ سبعة أطفال، مشيرا إلى أن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين أيام قليلة وثلاثة أشهر.

وأمرت حكومة الولاية بفتح تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، والتأكد من إجراءات الأمان بجميع وحدات رعاية الأطفال حديثى الولادة بالولاية.

أشارت التقارير الأولية إلى أنه ربما يكون الحريق قد اندلع بفعل"ماس"كهربائي في إحدى الحضانات، وقال توبي: "العاملون قالوا إن الجناح سرعان ما امتلأ بالدخان الأسود".

وسوف يتم منح أسر الأطفال الضحايا تعويضا بمبلغ 500 ألف روبية، نحو 6814 دولار لكل أسرة.

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