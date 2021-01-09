«التعاون الخليجي» يرحب بفتح المنافذ الحدودية بين الإمارات وقطر

رحب الأمین العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نایف الحجرف، بفتح المنافذ البریة والبحریة والجویة كافة بین دولة الإمارات العربیة المتحدة ودولة قطر وفقًا للبیان الصادر من وزارة الخارجیة والتعاون الدولي في دولة الإمارات.وأكد الحجرف، في بیان صحفي، أن ھذه الخطوة التي تأتي ترجمة لمخرجات قمة "العُلا"، تعكس الحرص الكبیر والجھود الصادقة لتعزیز قوة ومنعة مجلس التعاون وتماسكه والحفاظ على مكتسباته.وأضاف أن ذلك یؤكد قدرة المجلس على تجاوز كل المعوقات والتحدیات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة قادة دول مجلس التعاون والتي كانت دائمًا المرجع والملاذ في مواجھة التحدیات التي تعترض مسیرة مجلس التعاون والذي یمثل الخیار الاستراتیجي لدوله والبیت الكبیر الذي یحتضن أبناءه.كما أكد الحجرف، أن أبناء مجلس التعاون إذ یستبشرون بھذه الخطوة لیتطلعون إلى تعزیز وتقویة البیت الخلیجي والنظر للمستقبل بكل ما یحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كیان خلیجي مترابط ومتراص یعمل لخدمة دوله وشعوبه ویدفع بعجلة التنمیة والتقدم والأمن والاستقرار.وتوجه الحجرف بالشكر والتقدیر لقادة دول مجلس التعاون في ھذا الیوم المبارك وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الذین یشھدون بدایة مرحلة جدیدة من مسیرتهم المباركة، التي یقودھا قادة دول مجلس التعاون لتحقیق الخیر والنماء والأمن والازدھار للمجلس ودوله وأبنائه.وكانت دولة الإمارات أعلنت أمس، إعادة فتح جمیع المنافذ البریة والبحریة والجویة مع دولة قطر اعتبارًا من اليوم السبت.وقال وكیل وزارة الخارجیة والتعاون الدولي الإماراتي خالد بالھول، في بیان صحفي، إن دولة الامارات ستبدأ بإنھاء جمیع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البیان الصادر في الخامس من یونیو 2017 عقب توقیع "بیان العلا".وأضاف أن البیان المتضمن اتفاق التضامن الدائم یعد إنجازًا خلیجیًا وعربیًا یعزز من وحدة الصف الخلیجي والعربي والإسلامي وتماسكه.