سيولة مرورية فى القاهرة والجيزة.. و10 تحذيرات لمواجهة الشبورة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.وأحكمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، أعمال الإغلاق للطرق الرئيسية بسبب الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات، للحد من حوادث السيارات، وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامة المواطنين.كما أعلنت الإدارة منذ قليل، عودة الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي بعد وضوح الرؤية، وانقشاع الشبورة، وجهت الإدارة المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.وفي ذات السياق، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها.6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.9- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.10- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.