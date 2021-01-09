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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تحصيل 575 ألف جنيه مستحقات للعمالة المصرية بميلانو خلال 2020

السبت 09/يناير/2021 - 09:34 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بإيطاليا لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 29 ألفًا و980 يورو، أي ما يعادل 575 ألفا و910 جنيهات مصرية تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 489 فرص عمل بالداخل.

وأوضح مجدي حسنين، أنه تم خلال العام، تم تسوية 204 شكوى وديا، وإحالة 8 شكوى للقضاء، و155 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، من إجمالي الشكاوى البالغة 367 شكوى، فضلا عن القيام بـ5724 زيارة ولقاءً واستفسارًا، منهم 58 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل شكاوى العاملين المصريين، و347 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و144 لقاءً واجتماعًا من التجمعات العمالية، و5175 الرد على استشارات واستفسارات عمالية مقدمة مقدم عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب على الفيسبوك للعمالة المصرية، كل ذلك مع وجود حظر التجول أو التنقل بين الأقاليم، ووضع ميلانو منطقة خطرة أو حمراء على مدار أيام العام.

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