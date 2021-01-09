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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 145 منشأة عمالية في السويس

السبت 09/يناير/2021 - 09:31 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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قال حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 52 شكوى فردية تم تسوية 6 منها وديًا وتحويل 14 للمحكمة العمالية، و32 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، و4 شكاوي عادية و7 من إدارة التشغيل الداخلي بالوزارة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 145 منشأة وتحرير 18 محضرًا لمنشآت مخالفة والقيام بـ10 حملات تفتيش والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية في مجال قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع إحدى الشركات لـ31 شركة وبحضور 53 من مسؤولي الموارد البشرية لكل شركة، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للمرأة العاملة حول قانون العمل مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالسويس.

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