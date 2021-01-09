212 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند
السبت 09/يناير/2021 - 09:23 ص
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سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و53 حالة.
وذكر المركز - حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 67 حالة وفاة.
وذكر المركز - حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 67 حالة وفاة.