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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طورها المقاولون العرب.. رئيس أوغندا يفتتح مستشفى كايونجا (صور)

السبت 09/يناير/2021 - 09:23 ص
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
محمد إبراهيم
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افتتح الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، مشروع إنشاء وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا بدولة أوغندا وذلك بعد إنتهاء شركة المقاولون العرب من أعمال الإنشاءات وإعادة التأهيل.

وأعلن المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن المشروع تصل طاقته الإستيعابية بعد إتمام الإنشاءات الجديدة إلى ٣٠٠ سرير بعد أن كانت ١٠٠ سرير فقط، ويضم المستشفى عدد من المنشآت الجديدة وهي المبني الرئيسى بمسطح ٥٥٠٠ م٢ والذي يشمل العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية وأقسام للمعامل والأشعة والصيدليات وبنك الدم وكذلك مبنى جديد لعنابر المرضى على مسطح ٢١٠٠ م٢ و٨ مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفى ومبنى للمولدات والمحولات و٢ مبنى مطبخ خارجى ومبانى خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة وأعمال زراعة وتشجير وشبكات المياه والصرف والكهرباء وأعمال إعادة تأهيل ٦ مبانى قائمة طبية وإدارية و٢٥ مبنى لسكن الأطباء والعاملين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة قد تم تكريمها الشهر الماضى ومنحها نائب الرئيس الأوغندى شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا وذلك للعام الثالث على التوالى.

وأضاف المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية إن الشركة تنفذ عدد من مشروعات الطرق، كطريق باليسا كامنكولى وطريق مساكا بوكاكاتا، وطريق باليسا كومى،بالإضافة إلى إعادة تأهيل أحد مصانع الأدوية بالعاصمة كمبالا.
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا
مستشفى كايونجا

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