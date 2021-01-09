2268 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم السبت، 2268 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس عتبة الألفين.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصلت إلى 73 ألفا و450 إصابة.