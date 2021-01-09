تشميع مقهى ومركز دروس لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا في بسيون بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف منى صالح، حملة على الأماكن الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.أسفرت الحملة عن تشميع مقهى لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ووجود عدد من الشيش بداخل، كما تم تشميع مركز للدروس الخصوصية داخل المدينة.يذكر أن مركز بسيون قد قام بغلق 34 محلا، 14 مقهى، 25 ورشة، 45 مركزا للدروس الخصوصية، سوقين، مطعمين و9 منشآت أخرى بداية من الأول من ديسمبر الماضي حتى اليوم.