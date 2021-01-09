العنف ضد المرأة ونظام الويندوز ضمن فعاليات «ثقافة القاهرة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة" حاضرتها الدكتورة سامية رشاد، والتي عرفت العنف ضد المرأة بأنه سلوك عنيف يمارس ضدها ويقوم على التعصب للجنس، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسدية والنفسية، ويعد تهديد المرأة بأي شكل من الأشكال وحرمانها والحد من حريتها في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف، كما أوضحت أن عواقب العنف ليس على المرأة فقط بل تؤثر على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية، اجتماعية، واقتصادية وصحية، وغيرها، فالعنف ظاهرة عامة.وأقام قصر ثقافة عين حلوان محاضرة عن "نظام تشغيل الويندوز لشرح كيفية التحكم فى رمز سطح المكتب"، تناولت مسؤولة النشاط كيفية إظهار وإخفاء الرموز، وتغيير شكلها، وشرح طرق ترتيبها، والتحكم فى حجمها، وطرق عرضها، هذا بجانب ورشة التذوق للموسيقى والاستماع إلى موسيقى شرقية.ونفذ بيت ثقافة أبو حشيش ورشة رسم وتلوين بمناسبة العام الجديد، بجانب ورشة من الكروشيه لعمل جورب ببيت ثقافة نادى الطيران بالتجمع، بالإضافة إلى ورشة لتعليم الرسم بقصر تحيا مصر بالأسمرات، وأقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة السلام معرض دائم لأعمال إحسان عبد القدوس، وبيرم التونسى، ويحيى حقى، مع معرض كتب عن التاريخ بقصر ثقافة روض الفرج.