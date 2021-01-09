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الثقافة

«حكاية مثل» بقصر ثقافة البحر الأحمر

السبت 09/يناير/2021 - 09:10 ص
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بثقافة البحر الأحمر، حيث يواصل بيت ثقافة الحمراوين تقديم سلسلة "حكاية مثل" تقدمها سميحة أبو الحمد، قائلة عبر سنوات طوال يردد المصريون في مواقف الحياة أمثالًا شعبية منها "آه ما هي كوسة" وترجع قصته إلى عصر المماليك، حين كانت تقفل أبواب المدينة كلها ليلًا ولا يسمح لأحد بالدخول، وكان التجار ينتظرون حتى الصباح لكي يدخلون المدينة ويتاجرون ببضاعتهم، ولكن كان هناك استنثاء يمنح لتجار الكوسة وذلك لأنها سريعة التلف، ولذا كان يسمح لبائعيها فقط بالدخول من الأبواب، ومن هنا صار استخدام المصريين لهذا المثل للتعبير عن أي شيء يمر بدون مراقبة لشخص دون الآخر.

نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس بمناسبة احتفالات العام الجديد من الفوم الملون والكرتون مع المدربة أسماء عبدالرحيم، مترجمة بلغة الإشارة ماريان بولس، باستخدام مسدس الشمع، ورق الكانسون، ورق الزينة، بينما قدم بيت ثقافة إبرق محاضرة بعنوان "تاريخ محافظة البحر الأحمر" حاضرها عبد الشكور عابدين وذكر أهم مواردها الطبيعية وعدد مدنها وأهمية موقعها الجغرافي المتميز، واختتم قصر ثقافة رأس غارب سلسلة ورشة الحكي بعنوان "توته توته مصر في حدوتة" تقديم زينب زاهر عن ترسيخ الهوية المصرية عند الاطفال وأغنية حلقاتك برجالاتك وأصل الكلمة تغنى فى سبوع المولود فى العادات والتقاليد المصرية وهى كلمة فرعونية قبطية، وأصل كلمة "يامطرة رخى رخى" ويهلل بها الأطفال عند نزول المطر فى الشتاء يهلل الأطفال بقولهم، وهي كلمة عامية مصرية أصلها هيروغليفى ومعناها "أنزل".

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