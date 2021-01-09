«ثقافة الإسماعيلية» تواصل مبادرة صنايعية مصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية، فعاليات مبادرة "صنايعية مصر"، بهدف الحفاظ على الحرف المصرية من الاندثار وتطويرها، والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتبنتها وزارة الثقافة، بالانتهاء من المرحلة الأولى من ورشة الخرز التي تمت خلال الفترة من 2 إلى 7 يناير 2021، بتدريب الفنانة جيهان المالكي، على أن يتم استكمل العمل وإخراج الإنتاج في المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير الجاري.وأوضحت المالكي، أن الورشة استخدمت مجموعة متنوعة من الخرز بأشكال وألوان مختلفة، وقماش قطيقة على شاسيه من الخشب مساحه 50 سم ×60 سم، مشيرة إلى أن التصميمات المختارة مستوحاة من القلادات الفرعونية القديمة، ويتم تكبيرها ثم طباعتها علي القماش، وشارك بتنفيذ الورشة 15 متدربا تم تقسيمهم إلى مجموعات حفاظا على التباعد الاجتماعي، وقام بالإشراف عليها سماح علي، مسؤول الفنون التشكيلية بالفرع.