رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة الإسماعيلية» تواصل مبادرة صنايعية مصر

السبت 09/يناير/2021 - 09:08 ص
ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية
جمال عاشور
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية، فعاليات مبادرة "صنايعية مصر"، بهدف الحفاظ على الحرف المصرية من الاندثار وتطويرها، والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتبنتها وزارة الثقافة، بالانتهاء من المرحلة الأولى من ورشة الخرز التي تمت خلال الفترة من 2 إلى 7 يناير 2021، بتدريب الفنانة جيهان المالكي، على أن يتم استكمل العمل وإخراج الإنتاج في المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير الجاري.

وأوضحت المالكي، أن الورشة استخدمت مجموعة متنوعة من الخرز بأشكال وألوان مختلفة، وقماش قطيقة على شاسيه من الخشب مساحه 50 سم ×60 سم، مشيرة إلى أن التصميمات المختارة مستوحاة من القلادات الفرعونية القديمة، ويتم تكبيرها ثم طباعتها علي القماش، وشارك بتنفيذ الورشة 15 متدربا تم تقسيمهم إلى مجموعات حفاظا على التباعد الاجتماعي، وقام بالإشراف عليها سماح علي، مسؤول الفنون التشكيلية بالفرع.

موضوعات متعلقة

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على قضية «الابتزاز»: ما مدة هذه المهزلة؟

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

العنف ضد المرأة ونظام الويندوز ضمن فعاليات «ثقافة القاهرة»

«حكاية مثل» بقصر ثقافة البحر الأحمر

«ثقافة الإسماعيلية» تواصل مبادرة صنايعية مصر

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة