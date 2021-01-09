الصين: مستعدون للعمل مع فريق تحقيق «الصحة العالمية» بشأن كورونا

قال نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية "تسنغ يي شين"، إن الصين مستعدة لاستقبال فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيقات في أصل (كوفيد-19).وأضاف شين - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - أن الصين ومنظمة الصحة العالمية توصلتا إلى توافق بشأن ترتيبات محددة للتحقيق من خلال أربعة مؤتمرات، وأن الخبراء الصينيين ينتظرون نظرائهم من منظمة الصحة العالمية.وتابع شين أنه بمجرد إكمال خبراء منظمة الصحة العالمية إجراءاتهم والانتهاء من الجدول الزمني، سيذهب الخبراء الصينيون معهم إلى "ووهان" (المركز السابق لتفشي الفيروس في الصين) لإجراء التحقيق.وأكد نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موقف بلاده من تحقيق منظمة الصحة العالمية إيجابي ومنفتح وداعم، وتأمل البلاد أن تساعد هذه الجهود المشتركة في تعميق فهم الفيروس والوقاية بشكل أفضل من الأمراض المعدية في المستقبل.وفي سياق آخر.. أوضح شين، أن لقاح (كوفيد-19) سيكون مجانيا لجميع الصينيين، وأن تكلفة التطعيم ضد الفيروس، بما في ذلك ثمن اللقاحات ورسوم التطعيم، سيتم تغطيتها من قبل صندوق التأمين الطبي والتمويل الحكومي، وليس من قبل الأفراد.