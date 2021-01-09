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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

33 إصابة جديدة بكورونا في الصين.. ولا وفيات

السبت 09/يناير/2021 - 09:01 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 33 إصابة جديدة بينها 17 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 14 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين وثلاث حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 87364 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع سبع حالات في شنجهاي وأربع حالات في لياونينغ واثنتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من جيانغسو وفوجيان وشاندونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4391 حالة غادر منها 4110 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82195 شخصا، وأن 25414 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض بينها 21 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 483 حالة منها 253 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9152 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 155 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 825 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8307 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و714 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مقاطعة خبي بشمالي الصين أنه سيتم إغلاق مدينة شيجياتشوانغ عاصمة المقاطعة لمدة سبعة أيام للحد من انتشار وباء (كوفيد-19).

وذكر مركز الوقاية من (كوفيد-19) والسيطرة عليه في المقاطعة - في بيان اليوم - أنه بعد الانتهاء من إجراء اختبارات الحمض النووي في جميع أنحاء المدينة، تم مطالبة جميع سكان شيجياتشوانغ بالبقاء في منازلهم، حيث ستسعى السلطات المحلية لضمان حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن شيجياتشوانغ أكملت أخذ العينات في جميع أنحاء المدينة مساء أمس الجمعة، فيما ستكتمل أعمال اختبار الحمض النووي صباح اليوم.

وأبلغت مقاطعة خبي عن 141 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 منذ يوم السبت الماضي وحتى صباح اليوم، فيما تم تصنيف حي قاوتشنغ بمدينة شيجياتشوانغ على أنه منطقة عالية الخطورة لكوفيد-19، بينما تم تصنيف 17 منطقة أخرى في مدينتي شيجياتشوانغ وشينغتاي بالمقاطعة على أنها مناطق متوسطة الخطورة.

وتم نصح السكان في شيجياتشوانغ وشينغتاي بعدم القيام برحلات خارجية غير ضرورية، كما تم تعليق عمل مركبات المسافات الطويلة في المدينتين.

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