رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يحذر من سلالة جديدة لكورونا نشأت في أمريكا

السبت 09/يناير/2021 - 08:58 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
أ ش أ
طباعة
حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض.

وقال فريق البيت الأبيض في تقريره، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت "يشير ارتفاع حالات الوفاة بكورونا مؤخرا بشكل كبير تجاوز أربعة آلاف حالة يوميا، إلى أن هناك متغير أمريكي تطور داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه مع انتشار السلالة الجديدة، بالإضافة إلى السلالة البريطانية، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 %.

ودعا التقرير إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة سلالة أكثر عدوانية. بدون كمامات فعالة وتباعد اجتماعي صارم، يمكن أن يتفاقم الوباء بسرعة.

وتسبب وباء كوفيد-19 حتى الآن في إصابة أكثر من 22 مليون مليون شخص ووفاة 376 ألفا آخرين بالولايات المتحدة، أما على الصعيد العالمي فقد قارب عدد الإصابات من الوصول لعتبة 90 مليون حالة، فضلا عن أكثر من مليون وتسعمائة ألف حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحذر: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لكورونا

«الأزهر» ردًا على مبروك عطية: من مات بكورونا شهيد

الإعلام الأمريكى يكشف ما كانت تفعله ميلانيا ترامب وقت اقتحام الكونجرس

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على قضية «الابتزاز»: ما مدة هذه المهزلة؟

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

العنف ضد المرأة ونظام الويندوز ضمن فعاليات «ثقافة القاهرة»

«حكاية مثل» بقصر ثقافة البحر الأحمر

«ثقافة الإسماعيلية» تواصل مبادرة صنايعية مصر

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة