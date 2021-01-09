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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 08:09 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، في حين أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

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