18222 إصابة و228 وفاة بفيروس كورونا فى الهند

سجلت الهند 18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصا.وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 228 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و798 شخصا.وخرج من المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 19253 شخصا.