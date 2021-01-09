متطوعون يخططون لإعادة قاعة ألبرت هول إلى مجدها القديم

بعد سنوات من الإهمال، تم إنقاذ القاعة الفيكتورية المزخرفة الكائنة فى بلدة "موركامبى" الساحلية الشمالية فى مقاطعة "لانكشاير" فى بريطانياوأوضحت فانيسا تولمين، رئيسة مجلس أمناء المبنى التاريخى حدائق الشتاء فى "موركامبى": "هذا مايجب علينا فعله، أملين إستعادة رونق وبريق المبنى الأثرى، الذى يضم قاعة ألبرت هول " العريقة".واحتوت قاعة "ألبرت هول"، فى السابق على آلات مسرحية متقنة الصنع، إلا أنها أغلقت فى عام 1977.. ولسنوات عديدة، تصدرت حدائق "ونتر جاردنز" (حدائق الشتاء)، التى يقع فيها مبنى قاعة "ألبرت هول" المشهد وما تعرضه له من إهمال وتدهور، دفع مجموعة من المتطوعين المهرة لإعادة ترميم وتجديد الحدائق والمبنى الملحق بها، فضلا عن قاعة "ألبرت هول" العريقة لإعادتهم للحياة مرة أخرى.وأكد عدد من محبى الفنون تحول قاعة "ألبرت هول" العريقة، التى طالما شهدت أروع العروض الموسيقية والثقافية، إلى متجر لبيع أدوات الصيد.. فيما لا يزال فندق "ميد لاند" الأثرى القريب من الحدائق محتفظا ببعض أمجاد الماضى.وتقدر رئيسة مجلس أمناء المبنى التاريخى "حدائق الشتاء" فى "موركامبى" تكلفة أعمال الترميم والتجديد الكامل ما بين 5 إلى 8 ملايين جنيه أسترلينى، حيث يسهم "صندوق التعافى الثقافى"، التابع للحكومة البريطانية فى توفير بعض الإعتمادات المالية للمشاركة فى أعمال الترميم.