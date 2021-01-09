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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

السبت 09/يناير/2021 - 07:33 ص
مبيعات روايات هاري
مبيعات روايات هاري بوتر
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أسهمت مبيعات روايات هاري بوتر الشهيرة، وألبومات مغني الجاز الكندي "مايكل بوبليه" في زيادة المبيعات عبر الإنترنت في سوق الكتب المستعملة والأقراص المدمجة في زمن جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكشف خبراء التسويق عبر شبكة الإنترنت عن قفز مبيعات شركة "MusicMagpie"، كبرى شركات التوزيع عبر شبكة الإنترنت فى بريطانيا، بأكثر من 22% لتصل إلى ما يقرب من 120 دقيقة فى المملكة المتحدة العام الماضي، حيث شهدت مبيعات المؤلفات الروائية المستعملة أيضا ارتفاعا بنسبة 75%.

كما ارتفعت تكنولوجيا المستهلك، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب المستعملة، بمقدار الخمس، ففي الأشهر الأخيرة من العام - في الإغلاق الثاني ومع اقتراب عيد الميلاد – هيمنت روايات "هاري بوتر" للكاتبة البريطانية "جي.كي.رولينج"، على مبيعات الكتب المستعملة.

وتصدر ألبوم "عيد الميلاد" للمغني الكندي مايكل بوبليه، مبيعات الأقاص المدمجة مبيعات أجازة أس السنة.

كما شهدت مبيعات الألعاب الإلكترونية، وفي مقدمتها "بلاي ستيشن 4 أس"، وهاتف "أى فون-7" مبيعات الأجهزة الإلكترونية، بينما ارتفعت وسائط الأقراص، والتي تشمل الأقراص المضغوطة وأقراص (DVD)، بنسبة سجلت 9% تقريبا.

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