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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

641 إصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

السبت 09/يناير/2021 - 07:27 ص
كورونا
كورونا
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تراجع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ شهر، اليوم السبت، لكن السلطات ظلت متيقظة بشأن استمرار الإصابات الجماعية مع مخاوف تلوح في الأفق بشأن سلالة جديدة للفيروس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 641 إصابة جديدة بكوفيد-19، منهم 596 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 67.999 إصابة.

وهذا هو أدنى رقم يومي لحالات الإصابة منذ 8 ديسمبر، عندما سجلت البلاد 594 إصابة إضافية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وعزت السلطات أحدث علامات التباطؤ في الانتشار المحلي للفيروس إلى سياسات التباعد الاجتماعي الصارمة في البلاد.

وتطبق كوريا الجنوبية المستوى 2.5 في العاصمة وضواحيها، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي ذي المستويات الخمسة منذ 8 ديسمبر.

وتُحظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المحددة.

وسيتم السماح لأماكن الترفيه عالية الخطورة، بما في ذلك الحانات والنوادي وغرف الغناء، في العاصمة وضواحيها، بالفتح المشروط عندما تنتهي إجراءات المستوى 2.5 الحالية في 17 يناير.

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