الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله وسط مواجهات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا فلسطينيا من منطقة بطن الهوى في مدينة رام الله.وأفاد رئيس بلدية بيتونيا "ربحي دولة" في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددا من الآليات العسكرية قد اقتحمت بيتونيا فجرا من بوابة معتقل "عوفر"، وأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني خالد حسن عمرة (35 عاما)، عقب دهم منزله في "بطن الهوى".