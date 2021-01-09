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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد الاجتجاجات ضد أردوغان.. الرئيس التركى يتهم طلاب الجامعة بالإرهابين

السبت 09/يناير/2021 - 07:24 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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ذكر تقرير لموقع أحوال التركي، أن الاتهام بالإرهاب والخيانة أصبح أسرع اتهام يصف به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المناوئين له، وتكرر هذا الأمر مع تعليقه على تظاهرات الطلاب المحتجين في جامعة البوسفور التي تشهدها تركيا ضد قراره بتعيين عميد للجامعة.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتجاجات طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول باعتبارها من عمل "إرهابيين" مشيرا إلى أن تعيينه لرئيس جديد لجامعة مرموقة يتماشى مع القانون.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول: "الطلاب ليسوا جزءا من هذا، هناك إرهابيون يشاركون في هذا (الاحتجاج)".

واندلعت الاحتجاجات في جامعة بوجازيتشي التي تعرف أيضا باسم جامعة البوسفور يوم الإثنين بعد تعيين أردوغان لمليح بولو، الذي ترشح لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في عام 2015، لمنصب رئيس الجامعة الجديد.

وتظاهر مئات من طلبة جامعة البوسفور المرموقة في إسطنبول طيلة الأسبوع للمطالبة باستقالة عميد عينه أردوغان، وردت السلطات بإجراء عمليات توقيف جديدة.

وكان أردوغان قد عين الجمعة مليح بولو (50 عاما) لإدارة جامعة البوسفور (بوجازيتشي بالتركية) العامة التي درس فيها جزء من نخبة البلاد.

وأثار هذا التعيين ضجة لأن بولو لا ينتمي إلى الجامعة، وكان قد ترشح للبرلمان عام 2015 مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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