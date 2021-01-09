إسبانيا: عاصفة ثلجية نادرة تغلق مطار مدريد

قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم السبت، إن عاصفة (فيلومينا) التي تضرب البلاد تسببت في تعطيل الحركة في مطار مدريد الدولي وقطع مئات الطرق في مختلف أنحاء البلاد.وأضاف التلفزيون نقلا عن مصادر في وزارة النقل أن الثلوج الكثيفة التي تساقطت في العاصمة مدريد تسببت في تعطيل حركة مطار (مدريد باراخاس - أدولفو سواريز) وقطع أكثر من 400 طريق في جميع أنحاء البلاد منها 42 طريقا في الشبكة الرئيسية.وذكر أن الثلوج تهدد أيضا عددا من مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى حيث لم تتمكن طائرة (ريال مدريد) من الإقلاع باتجاه (بامبلونا) لمواجهة (أوساسونا) كما لم تتمكن طائرة (أتلتيك بلباو) من الهبوط في (مدريد) حيث كان من المقرر ان يواجه (أتلتيكو مدريد) وعادت إلى (بلباو).وتعيش إسبانيا حالة تأهب بسبب (فيلومينا) التي يصفها مراقبون بأنها أقوى عاصفة تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة في وقت أغلق فيه إقليم (كتالونيا) شبكة الطرق بالكامل أمام مرور الشاحنات في حين طلبت مدينة (طليطلة) تدخل القوات العسكرية لتنظيف الطرق من الثلوج.