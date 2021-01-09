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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية تركيا: ندعم بايدن بشكل كامل ونأسف على دعم ترامب

السبت 09/يناير/2021 - 07:18 ص
مولود جاويش أوغلو
مولود جاويش أوغلو
هدير سند
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قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، نأسف علي دعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتجلت في مشاهد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، معلنًا أن تركيا باتت تدعم الديمقراطي المنتخب جو بايدن «بشكل كامل».

وقال جاويش أوغلو خلال لقائه بنظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، «حان الوقت لنقول بوضوح شديد إننا ندعم بايدن، ونتوقع العمل مع إداراته بشكل جيد»، مؤكدًا ثقة أنقرة في نزاهة «الانتخابات الأمريكية».

واقتبس الوزير التركي توصيف ما حدث في واشنطن الأربعاء الماضي، من الرئيس المنتخب بايدن، قائلًا «إن ما حدث هو هجوم صريح على المؤسسات الديمقراطية الأمريكية بطريقة غير متوقعة»، مضيفًا: «نحن محظوظون لأن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية انتصرت على الفوضى، وهزمت هذا الهجوم».

وتابع جاويش أوغلو: «الكونجرس وافق على انتخاب بايدن، في إطار الدستور الأمريكي والقواعد القانونية، لكن ما حدث في واشنطن كان تطورًا محزنًا للغاية، نأمل ألا يستمر»، وأشار إلى أن كل هذه الأحداث ستكون بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

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