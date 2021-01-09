19814 إصابة بفيروس كورونا فى فرنسا

أعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 19814 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 خلال ال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الاجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 2747135 حالة.واعلنت فرنسا في وقت سابق اليوم الموافقة على استخدام اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الذي تنتجه شركة (موديرنا) الأمريكية.وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات كبيرة بسبب بطء برنامج التطعيم ضد (كوفيد 19).