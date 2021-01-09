فرض إغلاق فى مدينة بريزبين الأسترالية خشية انتشار فيروس كورونا المتحور

بدأت بريزبين، ثالث المدن الأستراليّة، السبت أوّل أيّام الإغلاق، تنفيذًا لقرار السلطات، بعد اكتشاف أوّل إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في المملكة المتّحدة.ولم يكن هناك في شوارع المدينة سوى عدد قليل من الأشخاص الذين وضعوا كامامات، ذلك أنّ سكّان بريزبين الكبرى البالغ عددهم مليوني نسمة لا يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لابتياع الضروريّات.وأصدرت السلطات مساء الجمعة قرارًا بفرض إغلاق يستمرّ ثلاثة أيّام، بعد التأكّد من إصابة موظّف يعمل في فندق يستضيف أشخاصًا يخضعون لحجر صحّي.وسجّلت أستراليا أكثر من 28500 إصابة بكوفيد-19 و909 وفيات، من أصل عدد سكّانها البالغ نحو 25 مليونًا.