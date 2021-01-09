جوجل تعلق تحميل تطبيق التواصل الاجتماعى بارليه لحرية التعبير

علقت شركة جوجل تحميل تطبيق "بارليه"، الذي يصف نفسه بأنه تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يسمح بـ"حرية التعبير".وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال متحدث باسم جوجل إن توجيهات جوجل تتطلب أن يكون للتطبيقات التي تحتوي على محتوى يقدمه المستخدمون قواعدها الخاصة لإزالة المحتوى مثل المنشورات التي تحرض على العنف.وأضاف المتحدث بأن تطبيق "بارليه" لا يزال يسمح بمثل هذه المنشورات.وأشار المتحدث إنه في ظل التهديد المستمر للسلامة العامة، لن يكون تطبيق "بارليه" متاحا من "جوجل بلاي" إلى أن يتم حل المشكلات.ويصف تطبيق "بارليه" نفسه بأنه منصة تواصل اجتماعي "غير منحازة" تدعم حرية التعبير وتركز على حقوق المستخدم.ويستخدم هذا التطبيق على نطاق واسع بين مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب واكتسب شعبية خلال الانتخابات الأمريكية.