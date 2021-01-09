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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذى رصد فى جنوب إفريقيا

السبت 09/يناير/2021 - 06:02 ص
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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سجّلت مقاطعة ألبرتا حالة من فيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في وقت سابق بجنوب إفريقيا، وهي أوّل إصابة من هذا النوع على الأراضي الكنديّة، حسب ما أعلنت مسؤولة السلطات الصحّية في المقاطعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت الطبيبة دينا هينشاو، مسؤولة الصحّة العامّة في المقاطعة، إنّ "ألبرتا رصدت أوّل إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي اكتُشِف في جنوب إفريقيا".

والمصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حاليًا لحجر صحّي.

وأضافت الطبيبة "لا دليل في الوقت الحالي على إصابة أشخاص آخرين بالفيروس" المتحوّر.

في نهاية ديسمبر، أعلنت كندا تسجيل أولى الإصابات على أراضيها بفيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في المملكة المتّحدة. وعلى أثر ذلك، سارعت أوتاوا إلى تعليق كلّ الرحلات الآتية من هذا البلد، قبل أن يتمّ إلغاء هذا القرار الأربعاء.

تشهد كندا منذ ديسمبر تسارعًا حادًا في انتشار الفيروس، ما استدعى إعادة فرض إغلاق في المقاطعتَين الأكثر تضرّرًا من الجائحة، أونتاريو وكيبيك. وفي المقاطعة الناطقة بالفرنسيّة، يدخل حظر تجوّل ليلي هو الأوّل في كندا منذ بداية الجائحة، حيّز التنفيذ مساء السبت.

وأعطت أوتاوا الضوء الأخضر لاستخدام لقاحَي فايزربايونتيك وموديرنا، وأطلقت حملة تطعيم تاريخيّة في منتصف ديسمبر.

وأحصت كندا التي تضمّ 38 مليون نسمة، حتّى يوم الجمعة أكثر من 640 ألف إصابة بالفيروس ونحو 16 ألفًا و700 وفاة.

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