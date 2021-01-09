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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يضع اعتبارا من الأسبوع المقبل الأسس لحزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية

السبت 09/يناير/2021 - 04:32 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنّه سيضع اعتبارًا من الأسبوع المقبل "أسس حزمة المساعدات الاقتصاديّة المقبلة"، مشدّدًا على ضرورة التحرّك سريعًا بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تحدّث الديموقراطي الذي كان يُقدّم آخر الأعضاء الرئيسيّين في فريقه الاقتصادي، من معقله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، عن مدى خطورة الموقف بعدما صدر الجمعة تقرير حول الوظائف جاء أسوأ من المتوقّع مع خسارة العديد من الوظائف للمرّة الأولى منذ أبريل.

وأرقام التوظيف هذه، وهي الأحدث في عهد ترامب، هي دليل على أنّه "يجب علينا تقديم دعم إضافي على الفور لأسر العمّال والشركات. من الضروري إنفاق الأموال الآن"، بحسب ما قال الرئيس المنتخب.

وأوضح "سأكون هنا (في ويلمينجتون)، الخميس المقبل، من أجل أن أعرض بالتفصيل خطّة" المساعدات هذه.

وشدّد بايدن خلال مؤتمر صحفي على أنّ الأولويّة ستكون لتسريع التطعيم ضدّ كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى "عشرات المليارات من الدولارات" لتمكين السلطات المحلّية والوطنيّة من الحفاظ على وظائف المعلّمين والشرطة ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحّة العامّة.

وكرّر بايدن أنّ حزمة المساعدات التي أُقرّت نهاية ديسمبر الماضي والبالغة 900 مليار دولار، كانت دفعة أولى فقط. وقال "نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة المباشرة للعائلات والشركات الصغيرة".

وقالت وزارة العمل إنّ شهر ديسمبر شهد خسارة 140 ألف وظيفة، خاصّة في مجالات الترفيه والضيافة والتعليم الخاص.

وتابع بايدن "في خضمّ هذا الوباء، هناك ملايين العاطلين من العمل، وغير القادرين على دفع إيجاراتهم أو سداد قروضهم".

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