تويتر تحذف تغريدتين لترامب على حسابه الرسمى بعد حظر حسابه الشخصى

حذفت شركة تويتر تغريدتين جديدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الحكومي الرسمي بعد حظر حسابه الشخصي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ترامب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون "لن يتم إسكاتنا"، وذلك بعد أن حظرت تويتر حسابه الشخصي نهائيًا.وقال ترامب أيضًا "تويتر غير معني بحرية التعبير"، قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.